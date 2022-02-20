Özel Haber I Torrent geldi Barış Alper unutuldu! 32 milyon TL'ye alınmıştı!

Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan ve 28 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, son 3 lig maçında hiç süre alamadı. Buna ek olarak 23. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında kadroda da yer almadı.

Galatasaray'ın büyük bir yatarım yaparak transfer ettiği Barış Alper'den Torrent'in memnun kalmadığı belirtilirken, İspanyol hocanın sezonun kalan kısmı için de genç futbolcuyu planları arasına dahil etmediği öne sürülüyor.

Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan ancak gol ya da asist katkısı sağlayamayan Barış Alper, A Milli Takım'a kadar yükselmiş ve 2 kez Ay-Yıldızlı formayı terletmişti.