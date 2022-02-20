Galatasaray'da kara tablo! 141 gündür yüzler gülmüyor

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da takımın dış sahadaki kötü performansı zorlu mücadele öncesi büyük bir endişe yaratıyor.
Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent yönetiminde 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray'da takımın bu sezon dış sahada aldığı kötü sonuçlar da dikkat çekiyor.
Süper Lig'in 26. haftasında yarın İzmir'de Göztepe ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'ın kötü deplasman karnesi zorlu maç öncesi büyük bir endişe yaratıyor. Bu sezon ligde son deplasman galibiyetini 3 Ekim 2021'de Çaykur Rizespor karşısında alan Cimbom'un yüzü bu tarihten bu yana dış sahada gülmüyor.