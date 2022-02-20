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    • 20.02.2022 14:15
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    • 20.02.2022 14:18
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    Galatasaray'da kara tablo! 141 gündür yüzler gülmüyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Galatasaray yarın Göztepe'nin konuğu olacak. Kritik karşılaşma öncesi Cimbom'un deplasman performansı endişe yarattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kara tablo! 141 gündür yüzler gülmüyor

    Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da takımın dış sahadaki kötü performansı zorlu mücadele öncesi büyük bir endişe yaratıyor.

    Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent yönetiminde 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray'da takımın bu sezon dış sahada aldığı kötü sonuçlar da dikkat çekiyor.

    Süper Lig'in 26. haftasında yarın İzmir'de Göztepe ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'ın kötü deplasman karnesi zorlu maç öncesi büyük bir endişe yaratıyor. Bu sezon ligde son deplasman galibiyetini 3 Ekim 2021'de Çaykur Rizespor karşısında alan Cimbom'un yüzü bu tarihten bu yana dış sahada gülmüyor.

        141 gündür ligde deplasman galibiyeti alamayan Galatasaray'ın ortaya koyduğu bu kötü performans taraftarını alt sıraları yakından ilgilendiren Göztepe maçı öncesi ciddi şekilde tedirdgin ediyor.

        Deplasmanda 141 gündür galip gelemeyen Galatasaray bu süreçte oynadığı 7 deplasman maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alıp 18 puan kaybetti. 29 puanla ligde 15. sırada yer alan Galatasaray, 27 puanla 16. sırada yer alan rakibi Göztepe'ye yenilmesi halinde haftayı 16. sırada, düşme hattının hemen 1 basamak üzerinde tamamlayacak.

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