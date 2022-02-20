Galatasaray'da kara tablo! 141 gündür yüzler gülmüyor

Süper Lig'in 26. haftasında yarın İzmir'de Göztepe ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'ın kötü deplasman karnesi zorlu maç öncesi büyük bir endişe yaratıyor. Bu sezon ligde son deplasman galibiyetini 3 Ekim 2021'de Çaykur Rizespor karşısında alan Cimbom'un yüzü bu tarihten bu yana dış sahada gülmüyor.