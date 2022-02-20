Sensibile’nin gelir gelmez yaptığı transfer hamlesi endişe yarattı! Eski çalıştığı menajerlik şirketinden...

Galatasaray'da büyük tartışmalarla beraber sportif direktörlük görevine getirilen Pasquale Sensibile transfer çalışmalarına hemen başladı. Sensibile'nin görüştüğü isimler arasında Patric Gil'in olduğunu TAKVİM aracılığıyla tüm Türkiye öğrendi. Ancak ön görüşme yapılan Patric'le ilgili çarpıcı bir ayrıntı dikkatleri çekiyor. İspanyol stoper, P&P menajerlik şirketinin futbolcusu... Sensibile, Galatasaray'da göreve başlamadan önce P&P menajerlik şirketinde görev yapıyordu. Hatta İtalya futbol adamının, çok yakın ilişkiler içinde olduğu, P&P'nin patronu Federico Pasterollo'nun kişisel danışmanlığını üstlendiği de belirtiliyor. Galatasaray'ın Sensibile'nin gelişinin ardından yaptığı Patric hamlesi, Sarı-Kırmızılılar'ın artık P&P menajerlik şirketiyle çok daha yakın bir işbirliği yapacağı şeklinde yorumlandı. Bu durum, Fenerbahçe ve Rogon menajerlik şirketi arasında büyük tartışmalar yaratan ilişkiye benzetiliyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Ali Koç döneminde Rogon üzerinden yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Galatasaray'ın P&P ile kurduğu iddia edilen ilişki, camiada endişe ile takip ediliyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde Sensibile ile birlikte yapacağı hamleler büyük bir merakla bekleniyor.



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