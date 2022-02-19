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    • Spor
    • 19.02.2022 23:27
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    • 19.02.2022 23:28
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    Beşiktaş - Altay maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu Erman Toroğlu değerlendirdi

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı kendi evinde konuk etti. Kara Kartal 64. dakikda Domogoj Vida'nın golüyle 3 puanı almayı başardı. Maça damga vuran pozisyon ise son dakikalarında ceza sahasında oluşan karambolde beklenen penaltı oldu. Hakemin VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi. Tartışmalı pozisyonu Erman Toroğlu değerlendirdi.

    Erman Toroğlu’ndan penaltı değerlendirmesi

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Siyah-beyazlılar 64'de Domagoj Vida'nın attığı golle 1-0 kazandı. Konuk ekip Altay, maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Altay maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.


    Karşılaşmanın ilk yarısında rakibi karşısında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kurduğu baskının ardından 64. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Beşiktaş yine üst üste pozisyon yakalamasına rağmen ikinci golü bulamadı.



    Rakibinin uzatma dakikalarındaki baskısı altında zorlanan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükselti.



    3 MAÇ SONRA KAZANDI
    Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galibiyet alabildi. Ligin 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki lig maçlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarını 1-1, Fraport TAV Antalyaspor maçını ise 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.



        YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
        Siyah-beyazlı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 7 maçta ise 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.



        SON 5 MAÇTA BİRER GOL!
        Ligdeki son 6 maçın beşinde gol bulan Beşiktaş, yine tek golle bir karşılaşmayı tamamladı. Antalyaspor maçında gol atma başarısı gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Altay maçlarında ise birer gol bulabildi.



        BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI!
        Siyah-beyazlı takımı 64. dakikada 1-0 öne geçiren Domagoj Vida bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla son golünü geçen sezonun son haftasında Göztepe ile 15 Mayıs 2021'de oynanan maçta atan Vida, 9 ay sonra fileleri havalandırdı.



            ALTAY 90+4'TE PENALTI BEKLEDİ!
            Altaylı futbolcular karşılaşmanın 90+4. ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası penaltı bekledi.



            Maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR değerlendirmesinin ardından devam kararı verdi.



            Karşılaşma sonrası Altaylı oyuncular hakem Bayarslan'a itirazlarını sürdürdü. Saha içine giren Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü itirazları sonrası kırmızı kart gördü.



                Altay'ın son dakikalarda Kerem Kalafat'ın topa elle müdahalesi gerekçesiyle beklediği penaltı pozisyonu hakkında konuşan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.



                Toroğlu, "Poziyonun penaltıyla alakası yok. Böyle penaltı olmaz." ifadelerini kullandı.

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