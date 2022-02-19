Beşiktaş - Altay maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu Erman Toroğlu değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Siyah-beyazlılar 64'de Domagoj Vida'nın attığı golle 1-0 kazandı. Konuk ekip Altay, maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Altay maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında rakibi karşısında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kurduğu baskının ardından 64. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Beşiktaş yine üst üste pozisyon yakalamasına rağmen ikinci golü bulamadı.
Rakibinin uzatma dakikalarındaki baskısı altında zorlanan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükselti.
3 MAÇ SONRA KAZANDI
Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galibiyet alabildi. Ligin 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki lig maçlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarını 1-1, Fraport TAV Antalyaspor maçını ise 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.