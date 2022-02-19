Beşiktaş - Altay maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu Erman Toroğlu değerlendirdi





YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 7 maçta ise 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.