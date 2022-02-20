Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga, 69. dakikada Bjarnason attı.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Muhammet, Sagal
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga