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    • Spor
    • 20.02.2022 13:23
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    • 20.02.2022 15:55
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    Gaziantep FK 0 - Adana Demirspor 3 MAÇ SONUCU

    Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında iki penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi ve ilk kez mağlubiyet gördü.

    Adana Demirspor, Gaziantep’te 3 puanı kaptı

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

    Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga, 69. dakikada Bjarnason attı.

    GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Muhammet, Sagal

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga

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