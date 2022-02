NBA All Star 2022 hangi kanalda yayınlanacak? NBA All Star 2022 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Canlı izleme yolları...

Basketbolseverler, "NBA All Star maçı ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi. Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star için geri sayım sona eriyor. Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında gerçekleşecek All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da bulunacak. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? NBA All Star 2022 hangi kanalda?