NBA All Star 2022 hangi kanalda yayınlanacak? NBA All Star 2022 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Canlı izleme yolları...

Basketbolseverler, "NBA All Star maçı ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi. Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star için geri sayım sona eriyor. Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında gerçekleşecek All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da bulunacak. Peki, NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? NBA All Star 2022 hangi kanalda?
NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN?
Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlamakta olan TSİ 04.00'te ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucunda Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında gerçekleşecek All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da bulunacak.
NBA ALL STAR 2022 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
NBA All Star 2022 karşılaşması S Sport ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.
2022 NBA ALL-STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?
NBA All-Star'da Batı ve Doğu Konferansı'nın ilk beşleri merak ediliyordu. Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Doğu Konferansı'nın da Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant yapmış oldu.
Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets).