Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler çok konuşulacak! Mesut Özil, Bruno Fernandes ve De Bruyne...

"MESUT ÖZİL'İ KENDİME ÖRNEK ALIYORUM"

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Taraftarlarımız da 'Arda Arda' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi.