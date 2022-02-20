Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler çok konuşulacak! Mesut Özil, Bruno Fernandes ve De Bruyne...

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fenerbahçe'de genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp maça ilk 11'de başladı.
TRİBÜNLERDEN ARDA GÜLER'E DESTEK
Karşılaşma öncesi oyuncularını alkışlarla desteleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maç içinde de futbolculara destek oldu.
Arda, 73. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, tribünlerde oyundan çıkan genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.
Arda Güler ayrıca sosyal medyada da gündem oldu.
Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Cocukluktan beri Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Arda Güler, Sarı-Lacivertli taraftarların 'Arda' tezahüratlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Arda, Mesut Özil'i kendisine örnek aldığını sözlerine ekledi.