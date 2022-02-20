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    • Spor
    • 20.02.2022 17:31
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    • 20.02.2022 17:47
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    Fenerbahçe - Hatayspor | CANLI SKOR İZLE

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Hatayspor | CANLI

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

    FENERBAHÇE - HATAYSPOR | CANLI
    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    11'LER
    FENERBAHÇE:

    HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adakugbe, Riberio, Onur Ergün, El Kaabi, Bezia, Kahraba, Saint Louis

    Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.

    Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe - Hatayspor | CANLI SKOR İZLE
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