Fenerbahçe - Hatayspor | CANLI SKOR İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR | CANLI
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11'LER
FENERBAHÇE:
HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adakugbe, Riberio, Onur Ergün, El Kaabi, Bezia, Kahraba, Saint Louis
Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor.