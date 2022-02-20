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    • Spor
    • 20.02.2022 16:21
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    • 20.02.2022 16:37
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    Özel Haber I Trabzon'da hazırlıklar başladı! Şampiyonluk ışığı

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Süper Lig’de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini topluyor. Trafik ışıklarına kupa görseli yansıtıldı. Trabzon’da trafik ışıklarında uygulanan görsel şov sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Trabzon’da hazırlıklar başladı!

    Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Trabzon şehri artık sezon sonu için hazırlıklara başladı…

    Trabzon'da Faroz civarında bulunan trafik ışıklarına kupa görseli yansıtıldı. Trafik lambasında kırmızı ışıkta o sene, sarı ışıkta bu sene yeşil ışıkta ise kupa görseli dikkatleri çekiyor…

    Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önerisi sonrasında Trabzon'da trafik ışıklarında uygulanan görsel şov sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

    İlk etapta Faroz civarında birkaç ışıkta düzenleme gerçekleşirken Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Zorluoğlu, "Bir taraftan da dün biraz biraz ortaya çıkan ama yarından sonra bütün ışıklarda uygulamasını göreceğiz trafik lambalarındaki o sene bu sene ve kupa görseli çok ilgi çekti. Şehrimizde bütün ışıklarımızı ona çevireceğiz ve son maçımıza kadar böyle devam edeceğiz" dedi.
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