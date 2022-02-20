Özel Haber I Trabzon'da hazırlıklar başladı! Şampiyonluk ışığı

İlk etapta Faroz civarında birkaç ışıkta düzenleme gerçekleşirken Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zorluoğlu, "Bir taraftan da dün biraz biraz ortaya çıkan ama yarından sonra bütün ışıklarda uygulamasını göreceğiz trafik lambalarındaki o sene bu sene ve kupa görseli çok ilgi çekti. Şehrimizde bütün ışıklarımızı ona çevireceğiz ve son maçımıza kadar böyle devam edeceğiz" dedi.



