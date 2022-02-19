Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor canlı anlatım izle

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yukatel Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya geliyor.

YUKATEL KAYSERİSPOR-GZT GİRESUNSPOR 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Sergen, Diarra, Behich, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Serginho, Doukara



KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.