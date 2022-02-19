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    • Spor
    • 19.02.2022 15:58
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    • 19.02.2022 15:58
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    Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Giresunspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımın takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Kayserispor-Giresunspor

    Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yukatel Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya geliyor.

    YUKATEL KAYSERİSPOR-GZT GİRESUNSPOR 11'LER
    KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic

    GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Sergen, Diarra, Behich, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Serginho, Doukara


    KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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