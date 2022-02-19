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    • Spor
    • 19.02.2022 15:12
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    • 19.02.2022 15:12
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    Yeni Malatyaspor'dan hareketsiz protesto! 20 saniye boyunca kıpırdamadılar! Nedeni ise...

    Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonraki 20 saniyede hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti. Oyuncuların 20 saniyelik protestolarına tribünlerdeki taraftar da alkışlarla destek verdi. Maça başlayan Antalyasporlu futbolcular da 20 saniye boyunca aralarında pas yaparak rakip oyuncuların protestolarına destek verdi.

    20 saniye boyunca kıpırdamadılar! Nedeni ise...

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

    Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı.

    Maça başlayan Antalyasporlu futbolcular da 20 saniye boyunca aralarında pas yaparak rakip oyuncuların protestolarına destek verdi.

    TARAFTAR ALKIŞLADI
    Oyuncuların 20 saniyelik protestolarına tribünlerdeki taraftar da alkışlarla destek verdi.

    SUMUDICA, OYUNCULARIN 5 AYDIR PARA ALAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
    Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Marius Sumudica, oyuncuların yaklaşık 5 aydır paralarını alamadıklarını söylemişti.

        HAFTA İÇİ İDMANA ÇIKMADILAR
        Paralarını alamayan Yeni Malatyasporlu futbolcuların Perşembe günü antrenmana çıkmayı reddettiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarından Perşembe günüyle ilgili bir antrenman paylaşımı veya bilgi aktarımı yapmadığı görülüyor.


        *Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

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