Yeni Malatyaspor'dan hareketsiz protesto! 20 saniye boyunca kıpırdamadılar! Nedeni ise...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.
Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı.
Maça başlayan Antalyasporlu futbolcular da 20 saniye boyunca aralarında pas yaparak rakip oyuncuların protestolarına destek verdi.
TARAFTAR ALKIŞLADI
Oyuncuların 20 saniyelik protestolarına tribünlerdeki taraftar da alkışlarla destek verdi.
SUMUDICA, OYUNCULARIN 5 AYDIR PARA ALAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Marius Sumudica, oyuncuların yaklaşık 5 aydır paralarını alamadıklarını söylemişti.