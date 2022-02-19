Yeni Malatyaspor'dan hareketsiz protesto! 20 saniye boyunca kıpırdamadılar! Nedeni ise...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı.