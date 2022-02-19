Galatasaray'da Fernando pişmanlığı! Cimbom'un transfer etmediği Antalya'da şov yapıyor

CİMBOM ERICK PULGAR'I KADROSUNA KATMIŞTI

Sezon başından bu yana orta sahada büyük bir sıkıntı yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölge için birçok oyuncu ile görüşen Galatasaray, uzun uğraşlar sonunda Erick Pulgar'ı kadrosuna katabilmişti.