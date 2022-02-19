Galatasaray'da Fernando pişmanlığı! Cimbom'un transfer etmediği Antalya'da şov yapıyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Süper Lig ekibi Antalyaspor'a imza atan Fernando Lucas Martins, Akdeniz ekibindeki performansıyla parmak ısırtıyor.
CİMBOM ERICK PULGAR'I KADROSUNA KATMIŞTI
Sezon başından bu yana orta sahada büyük bir sıkıntı yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölge için birçok oyuncu ile görüşen Galatasaray, uzun uğraşlar sonunda Erick Pulgar'ı kadrosuna katabilmişti.
Şu ana kadar ilk 11'de şans bulamayan Pulgar'dan henüz beklediği katkıyı alamayan Galatasaray'da transfer döneminde adı orta saha için gündeme gelen isimlerden Fernando Lucas Martinez ise imza attığı Süper Lig ekibi Antalyaspor'daki performansıyla adeta parmak ısırtıyor.