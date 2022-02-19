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    • Spor
    • 19.02.2022 16:24
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    • 19.02.2022 16:24
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    Galatasaray'da Fernando pişmanlığı! Cimbom'un transfer etmediği Antalya'da şov yapıyor

    Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'a imza atan Fernando Lucas Martins, Akdeniz ekibindeki performansıyla parmak ısırtıyor. Fernando'nun bu performansı ise transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray'da büyük pişmanlık yarattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom pişman! Antalya’da şov yapıyor

    Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Süper Lig ekibi Antalyaspor'a imza atan Fernando Lucas Martins, Akdeniz ekibindeki performansıyla parmak ısırtıyor.

    CİMBOM ERICK PULGAR'I KADROSUNA KATMIŞTI
    Sezon başından bu yana orta sahada büyük bir sıkıntı yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölge için birçok oyuncu ile görüşen Galatasaray, uzun uğraşlar sonunda Erick Pulgar'ı kadrosuna katabilmişti.

    Şu ana kadar ilk 11'de şans bulamayan Pulgar'dan henüz beklediği katkıyı alamayan Galatasaray'da transfer döneminde adı orta saha için gündeme gelen isimlerden Fernando Lucas Martinez ise imza attığı Süper Lig ekibi Antalyaspor'daki performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

        Adı Galatasaray ile anılmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takıma transferi gerçekleşmeyen ve bonservis bedeli olmadan Antalyaspor'a imza atan Fernando, Akdeniz ekibinde çıktığı 5 maçta 2 gol, 1 asist yaparak 3 gole direkt olarak katkı sağladı.

        Antalyaspor'da takıma kısa sürede uyum sağlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, skor katksının yanı sıra ortaya koyduğu etkili futbolla da futbolsevelerden tam not aldı.

        Fernando'nun bu performansı ise Galatasaray'da büyük pişmanlık yarattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla Brezilyalı oyuncunun transfer edilmemesinin hata olduğunu vurguladı.

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