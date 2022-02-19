Beşiktaş’ta Alex Teixeira çıkmazı!

Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi.
Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor...
Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü JS Suning 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Bu arada bazı yöneticilerin ise Alex Teixeria'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezon da yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler.
BEŞİKTAŞ ALTAY'I KONUK EDİYOR
SÜPER Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, bugün küme düşmeme mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş bu seriyi galibiyetle kırmayı hedefliyor.
EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Altay maçı öncesinde Batshuayi cezalı. Larin, Rıdvan ve Josef ise sakat. Cezası sona eren Pjanic ise takımdaki yerini alabilecek.
Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor...
Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü JS Suning 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Bu arada bazı yöneticilerin ise Alex Teixeria'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezon da yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler.
BEŞİKTAŞ ALTAY'I KONUK EDİYOR
SÜPER Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, bugün küme düşmeme mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş bu seriyi galibiyetle kırmayı hedefliyor.
EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Altay maçı öncesinde Batshuayi cezalı. Larin, Rıdvan ve Josef ise sakat. Cezası sona eren Pjanic ise takımdaki yerini alabilecek.