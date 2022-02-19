Mbaye Diagne için İngiliz basınından bomba iddia! Westbromwich Albion onu istiyor

Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezondan itibaren yeniden anlaşmak kaydıyla sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.
KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİ
Ara transfer döneminde yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmişti.
SÜRPRİZ İDDİA
Diagne ile fesih görüşmelerinde gelecek sezondan başlayarak yeni sözleşme imzalama karşılığında anlaşılırken, Senegalli oyuncu ile ilgili İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.