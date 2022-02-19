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    • Spor
    • 19.02.2022 13:03
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    • 19.02.2022 13:03
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    Mbaye Diagne için İngiliz basınından bomba iddia! Westbromwich Albion onu istiyor

    Galatasaray'ın önümüzdeki sezondan itibaren yeniden anlaşmak kaydıyla sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiliz basınından bomba bir iddia geldi. Kiralık olarak forma giydiği İngiltere'nin Westbromwich Albion kulübünün serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İngiliz basınından bomba iddia!

    Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezondan itibaren yeniden anlaşmak kaydıyla sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

    KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİ
    Ara transfer döneminde yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmişti.

    SÜRPRİZ İDDİA
    Diagne ile fesih görüşmelerinde gelecek sezondan başlayarak yeni sözleşme imzalama karşılığında anlaşılırken, Senegalli oyuncu ile ilgili İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.

        WESTBROMWICH KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
        İngiliz basınında yer alan haberlerde Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

        Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi.

        Nisan ayında sahalara geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray'da 23 maçta 23 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerin altında kalmıştı.

        Sakatlığı devam eden Mbaye Diagne ise kısa bir süre önce ülkesi Senegal'de bir ayakkabı mağazası açmıştı.

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