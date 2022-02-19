Mbaye Diagne için İngiliz basınından bomba iddia! Westbromwich Albion onu istiyor

WESTBROMWICH KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi.