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    • Spor
    • 19.02.2022 13:30
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    • 19.02.2022 15:38
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    Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan Antalyaspor Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini yeni transferler Luiz Adriano ve Fernando atarken, ev sahibinin sayısı Buğra'dan geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kritik maçta gülen taraf Antalyaspor oldu!

    Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

    Yeni Malatya Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk takımın gollerini 7. dakikada Luiz Adriano ve 59'da Fernando attı. Ev sahibinin tek sayısı 88'de Buğra'dan geldi.

    Yeni transfer Fernando üst üste ikinci maçta da ağları sallamayı başardı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı takım puanını 31'e yükseltirken, son sıradaki Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

    22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

    27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

        35. dakikada Antalyaspor'da Fernando, kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce orta çizginin gerisinden kaleye vurdu. Ertaç'ın dokunduğu top direğe de çarpıp kornere gitti.

        40. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Ndao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda Ertaç topu ayağıyla çelerek gole izin vermedi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        54'üncü dakikada Dicko'nun derinlemesine gönderdiği pasıyla ceza alanı sol çaprazından topu alan Hafez'in dar açından çektiği set şutunda kaleci Boffin gole engel oldu.

        58'inci dakikada Luiz kale alanı içinde buluştuğu topu önü kapanınca geriye doğru çıkardı. Yay üzerinde kontrolü sağlayan Fernando sağ ayağının içiyle sağ üst köşeye çektiği şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-2.

        73'üncü dakikada ceza sahası dışında Adem'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. Top geri kalecide Boffin'de kaldı.

        88'inci dakikada Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Buğra ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılıp köşeden çektiği sert şut filelerle buluştu: 1-2.

        Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


        STAT: Yeni Malatya

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

        ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Haddadi, Gatson, Sadık, Mehdi, Donsah (Dk.46 Ndong), Azubuike, Mounir (Dk.84 Buğra), Kenan (Dk.46 Hafes), Mustafa (Dk.54 Adem), Dicko (Dk.88 Mert),

        FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Güray, Fedor, Edinaldo, Bünyamin, Lucas, Andrea (Dk.58 Hakan), Doğukan (Dk.70 Sherel), Fredy (Dk.46 Mehmedi), Ndao (Dk.58 Ghacha), Luiz Adriano (Dk.83 Wrigth)

        GOL: Dk.88 Rahman (Yeni Malatyaspor) Dk.7 Luiz Adriano, Dk.58 Fernando (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Sadık (Yeni Malatyaspor) Fredy (Antalyaspor)

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        Haberler Spor Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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