Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Yeni Malatya Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk takımın gollerini 7. dakikada Luiz Adriano ve 59'da Fernando attı. Ev sahibinin tek sayısı 88'de Buğra'dan geldi.
Yeni transfer Fernando üst üste ikinci maçta da ağları sallamayı başardı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı takım puanını 31'e yükseltirken, son sıradaki Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.
27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.