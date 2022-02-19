Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk takımın gollerini 7. dakikada Luiz Adriano ve 59'da Fernando attı. Ev sahibinin tek sayısı 88'de Buğra'dan geldi.

Yeni transfer Fernando üst üste ikinci maçta da ağları sallamayı başardı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı takım puanını 31'e yükseltirken, son sıradaki Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.