Lionel Messi penaltı kaçırıyor Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyor! Dikkat çeken istatistik

PSG'nin yıldızı geçtiğimiz Salı günü oynanan Real Madrid maçında penaltı kaçırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Aslında Arjantinli yıldız daha önceki yıllarda da kritik penaltı atışlarını kaçırmış ve sonrasında hep aynı takım mutlu sona ulaştı.