Lionel Messi penaltı kaçırıyor Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyor! Dikkat çeken istatistik

Uzun süren Barcelona kariyeri sonrasında Fransız devi Paris Saint Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız ile ilgili ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor.
PSG'nin yıldızı geçtiğimiz Salı günü oynanan Real Madrid maçında penaltı kaçırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Aslında Arjantinli yıldız daha önceki yıllarda da kritik penaltı atışlarını kaçırmış ve sonrasında hep aynı takım mutlu sona ulaştı.
Lionel Messi 2012 yılında Barcelona formasıyla son 16 turunda penaltı kaçırdı. İngiliz devi Chelsea Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Tangocu yıldız, geçtiğimiz sezon Devler Ligi son 16 turunda yine penaltı kaçırdı. Chelsea sezon sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.