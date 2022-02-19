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    • Spor
    • 19.02.2022 12:42
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    • 19.02.2022 13:16
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    Lionel Messi penaltı kaçırıyor Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyor! Dikkat çeken istatistik

    Lionel Messi 2012 yılında Barcelona formasıyla son 16 turunda penaltı kKimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Arjantinli yıldız Messi'nin İngiliz devi Chelsea'nin şampiyonluklarındaki penaltı ayrıntısı dikkat çekiyor. Lionel Messi 2012 ve 2021 yılı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda penaltı kaçırdı ve Chelsea iki sezonda da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. açırmasının ardından İngiliz devi Chelsea, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Chelsea’nin umudu Messi!

    Uzun süren Barcelona kariyeri sonrasında Fransız devi Paris Saint Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız ile ilgili ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor.

    PSG'nin yıldızı geçtiğimiz Salı günü oynanan Real Madrid maçında penaltı kaçırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Aslında Arjantinli yıldız daha önceki yıllarda da kritik penaltı atışlarını kaçırmış ve sonrasında hep aynı takım mutlu sona ulaştı.

    Lionel Messi 2012 yılında Barcelona formasıyla son 16 turunda penaltı kaçırdı. İngiliz devi Chelsea Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
    Tangocu yıldız, geçtiğimiz sezon Devler Ligi son 16 turunda yine penaltı kaçırdı. Chelsea sezon sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.



        CHELSEA YİNE ŞAMPİYON OLACAK MI?
        Messi bu sezon da PSG formasıyla son 16 turunda yine penaltı atışından yararlanamadı. Chelsea'nin sezon sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup olamayacağı merak konusu.

        İngiliz ekibi son 16 turu ilk maçında Salı günü Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giyeceği Lille ile karşılaşacak.

        EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN OYUNCU MESSI
        Şampiyonlar Ligi kariyerinde kullandığı 23 penaltının 5'ini gole çeviremeyen Lionel Messi, turnuvada ilk maçına çıktığı 2004-05 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran oyuncu konumunda bulunuyor.

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