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    • Spor
    • 19.02.2022 12:32
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    • 19.02.2022 12:42
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    Düşme hattındaki Galatasaray kendini bir anda son 4 takım arasında bulabilir! Göztepe maçı kaderini belirleyecek

    Teknik Direktör Domenec Torrent Galatasaray’ın başında 5 maça çıktı, tek galibiyet alamadı. İlk 3 karşılaşmada kaybeden İspanyol teknik adam, Alanya’dan sonra Kayseri ile de berabere kaldı. Düşme hattında yer alan Galatasaray bu hafta Göztepe karşısında alacağı kötü bir sonuçla kendini bir anda son 4 takım arasında bulabilir.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike

    Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray için kritik hafta. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü Göztepe ile karşılaşacak.

    Düşme hattında yer alan Galatasaray bu hafta alacağı kötü bir sonuçla kendini bir anda son 4 takım arasında bulabilir.


    PUAN KAYBINA TAHAMMÜL KALMADI
    29 puanlı Cimbom, Göztepe deplasmanında kaybederse İzmir ekibinin 1 puan gerisine düşüyor.

    Galatasaray'ın altında yer alan takımlardan Antalyaspor bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi bugün kazanırsa Galatasaray'ın 2 puan önüne geçiyor.

    26 puanlı Giresunspor ise bugün Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Karadeniz ekibi kazandığı taktirde Galatasaray ile puanları eşitleyecek. Ve rakibinin üzerine çıkacak.
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        Haberler Spor Düşme hattındaki Galatasaray kendini bir anda son 4 takım arasında bulabilir! Göztepe maçı kaderini belirleyecek
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