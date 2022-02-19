Düşme hattındaki Galatasaray kendini bir anda son 4 takım arasında bulabilir! Göztepe maçı kaderini belirleyecek

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray için kritik hafta. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü Göztepe ile karşılaşacak.
Düşme hattında yer alan Galatasaray bu hafta alacağı kötü bir sonuçla kendini bir anda son 4 takım arasında bulabilir.
PUAN KAYBINA TAHAMMÜL KALMADI
29 puanlı Cimbom, Göztepe deplasmanında kaybederse İzmir ekibinin 1 puan gerisine düşüyor.
Galatasaray'ın altında yer alan takımlardan Antalyaspor bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi bugün kazanırsa Galatasaray'ın 2 puan önüne geçiyor.
26 puanlı Giresunspor ise bugün Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Karadeniz ekibi kazandığı taktirde Galatasaray ile puanları eşitleyecek. Ve rakibinin üzerine çıkacak.