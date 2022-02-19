Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.02.2022 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2022 22:26
    ABONE OL

    Umut Bozok'tan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen istatistik!

    Transfer sezonun da menajeri tarafından 3 büyüklere önerilen fakat geri çevirilen Umut Bozok'tan Süper Lig'e damga vuran istatistik. 25 yaşındaki genç yetenek şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu.

    ONUR ÖZKAN
    3 büyüklerde büyük pişmanlık… Lige damga vuruyor

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transferde yaptıkları yanlış hamlelerin bedelini ödüyor.



    3 takım da sezon başında kadrolarını yerli forvetlerle güçlendirmişti. Fenerbahçe, Bundesliga 2'de gol kralı olan 30 yaşındaki Serdar Dursun'u kadrosuna katarken, Galatasaray ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi Halil Dervişoğlu'u kiralık olarak transfer etti.



    Beşiktaş da bonservisi elinde olan milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferini gerçekleştirdi.
    Ancak 3 büyükler yaptıkları bu hamlelerden beklediği sonuçları alamadı.



            3 BÜYÜKLER YÜZÜNE BAKMADI
            3 büyüklerin sezon başında çok rahat bir şekilde transfer etme imkanı olmasına rağmen adeta yüzüne bakmadığı Umut Bozok ise Süper Lig'e damgasını vuruyor.



            LİGİN EN ÇOK GOLE ETKİSİ OLAN FUTBOLCU
            Kasımpaşa'nın Fransız ekibi Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu. Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.



            Alınan bilgilere göre Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yıldız futbolcuyu çok yakından takip ediyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok
            Haberler Spor Umut Bozok'tan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen istatistik!
                SON DAKİKA