Umut Bozok'tan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen istatistik!





LİGİN EN ÇOK GOLE ETKİSİ OLAN FUTBOLCU

Kasımpaşa'nın Fransız ekibi Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu. Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.