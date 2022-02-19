Umut Bozok'tan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen istatistik!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transferde yaptıkları yanlış hamlelerin bedelini ödüyor.
3 takım da sezon başında kadrolarını yerli forvetlerle güçlendirmişti. Fenerbahçe, Bundesliga 2'de gol kralı olan 30 yaşındaki Serdar Dursun'u kadrosuna katarken, Galatasaray ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi Halil Dervişoğlu'u kiralık olarak transfer etti.
Beşiktaş da bonservisi elinde olan milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferini gerçekleştirdi.
Ancak 3 büyükler yaptıkları bu hamlelerden beklediği sonuçları alamadı.