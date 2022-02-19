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    • Spor
    • 19.02.2022 18:09
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    • 19.02.2022 18:10
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    Beşiktaş - Altay canlı anlatım izle | Beşiktaş maçı canlı takip

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Michy Batshuayi'nin yanı sıra sakatlıkları süren 6 futbolcu maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

    Beşiktaş - Altay | CANLI İZLE

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.

    Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

    BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Alex, Kenan, Güven.

    ALTAY: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.

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