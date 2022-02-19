Beşiktaş - Altay canlı anlatım izle | Beşiktaş maçı canlı takip

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.
Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Alex, Kenan, Güven.
ALTAY: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.