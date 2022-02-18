Özel Haber I Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu paniği! O da gidecek mi?

Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a 3-2 yenilerek çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, taraftarı kahreden maçın tek olumlu yanı Ferdi Kadıoğlu oldu. Sezon başından bu yana takımın en istikrarlı ismi olan genç yıldız 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken, 90 dakika ortaya koyduğu mücadele ile birkez daha gönülleri fethetti.
Ancak Ferdi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve şu ana kadar imzaların atılmaması çok büyük bir endişe yaratıyor. Kısa süre önce Türk Milli Takımı'nı tercih eden yıldız futbolcu, Slavia Prag maçı sonrası sözleşmesiyle ilgili, "Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Ben sahaya odaklanıyorum" açıklamasını yaptı.
Ferdi'nin bu sezon yükselen performansı ve özellikle Avrupa arenasında sergilediği oyun, 5 büyük ligden birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. 22 yaşındaki futbolcuya şu anda İngiltere ve Almanya'dan çok sayıda talibin olduğu belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimine Ferdi ile sözleşme uzatma konusunda büyük sıkıntı çıkarıyor.