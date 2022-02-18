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    • Spor
    • 18.02.2022 11:46
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    • 18.02.2022 11:58
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu paniği! O da gidecek mi?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slavia Prag’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrasında sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Ben sahaya odaklanıyorum" açıklamasını yaptı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu paniği!

    Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a 3-2 yenilerek çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, taraftarı kahreden maçın tek olumlu yanı Ferdi Kadıoğlu oldu. Sezon başından bu yana takımın en istikrarlı ismi olan genç yıldız 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken, 90 dakika ortaya koyduğu mücadele ile birkez daha gönülleri fethetti.



    Ancak Ferdi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve şu ana kadar imzaların atılmaması çok büyük bir endişe yaratıyor. Kısa süre önce Türk Milli Takımı'nı tercih eden yıldız futbolcu, Slavia Prag maçı sonrası sözleşmesiyle ilgili, "Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Ben sahaya odaklanıyorum" açıklamasını yaptı.



    Ferdi'nin bu sezon yükselen performansı ve özellikle Avrupa arenasında sergilediği oyun, 5 büyük ligden birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. 22 yaşındaki futbolcuya şu anda İngiltere ve Almanya'dan çok sayıda talibin olduğu belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimine Ferdi ile sözleşme uzatma konusunda büyük sıkıntı çıkarıyor.



        Sarı-Lacivertli yönetim yoğun uğraşlarına rağmen henüz genç yıldızı ikna etmeyi başaramadı. Ferdi'nin menajerinin tercihinin Avrupa olduğu ve bu konuda yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeler sonrasında imzaları attırmak için büyük çaba harcıyor.

        Taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda, bu konudaki endişelerini dile getiriyor. Yorumlarda, "Şampiyonluk gitti, kupa gitti, Avrupa da gidiyor. Bari Ferdi gitmesin" ifadesini kullanılıyor. Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu paniği! O da gidecek mi?
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