Özel Haber I Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu paniği! O da gidecek mi?





Sarı-Lacivertli yönetim yoğun uğraşlarına rağmen henüz genç yıldızı ikna etmeyi başaramadı. Ferdi'nin menajerinin tercihinin Avrupa olduğu ve bu konuda yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeler sonrasında imzaları attırmak için büyük çaba harcıyor.



Taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda, bu konudaki endişelerini dile getiriyor. Yorumlarda, "Şampiyonluk gitti, kupa gitti, Avrupa da gidiyor. Bari Ferdi gitmesin" ifadesini kullanılıyor. Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.