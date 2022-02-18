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    • Spor
    • 18.02.2022 12:44
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    • 18.02.2022 12:44
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    Özel Haber I Galatasaray'da imza kampanyası! O isimler ihraç mı edilecek?

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da 26 Mart’da düzenlenecek olan genel kurul öncesi tansiyon yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Burak Elmas ve yönetimin ibra edilip edilmeyeceği büyük bir merakla beklenirken, gündemde flaş bir konuda daha yer alıyor. İmza kampanyası için harekete geçildi. Eğer gerekli imza sayısına ulaşılırsa Galatasaray üyelerinin hem Kasım Han hem de Hande Ocak Başev’in kulüpten ihracı genel kurulun oyuna sunulacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’da o isimler ihraç mı edilecek?

    Alınan bilgilere göre genel kurul üyeleri iki ismin kulüpten ihracı için imza kampanyası başlattı. Bu isimlerin ilki Kasım Han… Kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın kişisel danışlanlığını yapan Kasım Han'ın aslında Fenerbahçeli olduğu belirtilmişti. İddialara göre Kasım Han, Elmas'ın danışmanı olmadan önce Fenerbahçe üyeliğinden ayrılmıştı. Gelen tepkilerin ardından Han'ın görevine son verilmişti.



    Üyelerin hedefindeki diğer isim ise Hande Ocak BaşevBurak Elmas tarafından CEO'luk görevine getirilen Başev'in Şevket Başev'in FETÖ'den yargılandığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrası Başev'le yollar ayrılmıştı.



    Galatasaray'da üyelerin bu iki ismin ihracı için imza kampanyası yaptığı ve toplanan imzaların 26 Mart'taki genel kurul öncesi teslim edileceği belirlendi. Eğer gerekli imza sayısına ulaşılırsa hem Kasım Han hem de Hande Ocak Başev'in kulüpten ihracı genel kurulun oyuna sunulacak.
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    Haberler Spor Özel Haber I Galatasaray'da imza kampanyası! O isimler ihraç mı edilecek?
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