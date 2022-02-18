Özel Haber I Galatasaray'da imza kampanyası! O isimler ihraç mı edilecek?





Galatasaray'da üyelerin bu iki ismin ihracı için imza kampanyası yaptığı ve toplanan imzaların 26 Mart'taki genel kurul öncesi teslim edileceği belirlendi. Eğer gerekli imza sayısına ulaşılırsa hem Kasım Han hem de Hande Ocak Başev'in kulüpten ihracı genel kurulun oyuna sunulacak.