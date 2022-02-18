Beşiktaş'ta Alex Teixeira çıkmazı! Kartal fedakarlık istedi Brezilyalı isim Çin'in radarına girdi

Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi. Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi...