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    • Spor
    • 18.02.2022 13:19
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    • 18.02.2022 13:25
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    Beşiktaş'ta Alex Teixeira çıkmazı! Kartal fedakarlık istedi Brezilyalı isim Çin'in radarına girdi

    Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan ancak bir türlü istenen performansı veremeyen Alex Teixeira ile ilgili siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıllık ücreti ve imza parası çok yüksek olan Brezilyalı isme Çin'den talip olduğu öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ta Alex Teixeira çıkmazı

    Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi. Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi...

    Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Bazı yöneticilerin ise Alex Teixeria'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezon da yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler.

    Sezon başında Beşiktaş'ın bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız 10 numara sadece 14 lig maçında görev yapabildi. Alex Teixeira bu maçlarda 4 gol attı.

        Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü JS Suning 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor... Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

        Bilindiği Siyah-Beyazlılar, fazla maaş alan oyuncularından fedakarlık yapmalarını istemişti. Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Larin ve Vida ile bu yüzden halen sözleşme imzalanmadı.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Alex Teixeira çıkmazı! Kartal fedakarlık istedi Brezilyalı isim Çin'in radarına girdi
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