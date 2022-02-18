Beşiktaş'ta Alex Teixeira çıkmazı! Kartal fedakarlık istedi Brezilyalı isim Çin'in radarına girdi

Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi. Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi...
Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Bazı yöneticilerin ise Alex Teixeria'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezon da yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler.
Sezon başında Beşiktaş'ın bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız 10 numara sadece 14 lig maçında görev yapabildi. Alex Teixeira bu maçlarda 4 gol attı.