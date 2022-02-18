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    Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı bir kez daha isyan bayrağını çekti! 'Ali Koç istifa'

    Fener'in Çekya ekibi Slavia Prag'a yenilmesiyle Ali Koç yönetimi dün gece Kadıköy'de bir kez daha istifaya davet edildi... Tribünde "Ali Koç istifa" sesleri yankılanırken, sosyal medyada da isyan vardı . Futbolcular da tepkiden nasibini aldı.

    Çek git artık Ali Koç

    Süper Lig'e havlu atan, Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, Konfederasyon Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'a evinde yenilince taraftarlar da isyan bayrağını çekti. Haftalardır Başkan Ali Koç'u istafaya davet eden taraftarlar mağlubiyet "İstifa" diye Ülker Stadyumu'nu adeta inletti.



    FORMALARI ÇIKARIN GİDİN...
    Ali Koç ve yönetimi bir kez daha istifaya davet edilirken tepki ve protestolardan futbolcular da nasibini aldı. "Formayı çırkartın" tezahüratları daha ilk yarıda yükselmeye başlamıştı bile.



    FERDİ VE ARDA HARİÇ HERKES!
    2.yarıda ise hangi Fenerli'nin ayağına top gelse yuhalandı. Sadece Ferdi ve Arda'ya alkış vardı. Sosyal medyada "Tarihin en kötü kadro kurgusu", "Böyle felaket görülmedi" ifadeleri kullanıldı.



        MAÇ BİTTİ PROTESTOLAR BİTMEDİ
        Ülker Stadyumu'nda tepkiler maç sonunda devam etti. Bir süre statta kalan taraftarlar yönetime ve futbolcularına olan tepkilerine devam ettiler. Koç ve yönetimini çok zorlu günler bekliyor.



        KOÇ TARİHİ TERSTEN YAZIYOR
        F.Bahçe lig ve kupanın ardından Avrupa'da da havlu atmanın eşğine geldi. Ali Koç, yeni sezona başkan girerse 4 sezon şampiyon olamayıp 5. sezona başlayan ilk başkan olacak.

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        Haberler Spor Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı bir kez daha isyan bayrağını çekti! 'Ali Koç istifa'
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