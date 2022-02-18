Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı bir kez daha isyan bayrağını çekti! 'Ali Koç istifa'

Süper Lig'e havlu atan, Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, Konfederasyon Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'a evinde yenilince taraftarlar da isyan bayrağını çekti. Haftalardır Başkan Ali Koç'u istafaya davet eden taraftarlar mağlubiyet "İstifa" diye Ülker Stadyumu'nu adeta inletti.
FORMALARI ÇIKARIN GİDİN...
Ali Koç ve yönetimi bir kez daha istifaya davet edilirken tepki ve protestolardan futbolcular da nasibini aldı. "Formayı çırkartın" tezahüratları daha ilk yarıda yükselmeye başlamıştı bile.