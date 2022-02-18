Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı bir kez daha isyan bayrağını çekti! 'Ali Koç istifa'





FERDİ VE ARDA HARİÇ HERKES!

2.yarıda ise hangi Fenerli'nin ayağına top gelse yuhalandı. Sadece Ferdi ve Arda'ya alkış vardı. Sosyal medyada "Tarihin en kötü kadro kurgusu", "Böyle felaket görülmedi" ifadeleri kullanıldı.