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    • Spor
    • 18.02.2022 14:12
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    • 18.02.2022 14:12
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    Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu

    Son dakika haberi... Fenerbahçe sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklama yaptı. Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci'nin tedavilerinin sürdüğü bildirilirken, dün oynanan maçta sakatlanan Kim Min-Jae'nin tedavisinin de başladığı duyuruldu.

    Fenerbahçe’de sakatların son durumu belli oldu

    Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımında sakatlığı bulunan futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verildi.

    Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo, arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık olan Novak, bel ağrısı şikayetleri devam eden Mesut ile omuz kırığı olan İrfan Can'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Bu futbolcuların saha ve fitness çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda dün akşam Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapılan maçta sakatlanan Min-jae'nin arka adalesinde sertleşme olduğu ve tedavisine başlandığı vurgulandı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu
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