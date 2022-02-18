Brezilya basınından Fenerbahçeli yıldız için flaş iddia: Diego Rossi Flamengo'ya...





Uruguaylı futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüpte sezonun ikinci yarısı için adının Konfederasyon Ligi kadrosuna da dahil edilmemesi sonrası ayrılık dedikoduları daha da artarken, Brezilya basını Flamengo'nun Rossi ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.