Brezilya basınından Fenerbahçeli yıldız için flaş iddia: Diego Rossi Flamengo'ya...

Fenerbahçe'nin ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi, teknik direktör Vitor Pereira'nın gidişiyle gözden düşerken, oyuncunun adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılmaya başladı.
Brezilya basınından ESPN'de yer alan haberde Flamengo'nun teknik direktörü Paulo Sousa'nın takıma takviyeler istediği ve bu doğrultuda görüşülen Diego Rossi ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtildi.