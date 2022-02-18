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    • Spor
    • 18.02.2022 16:05
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    • 18.02.2022 16:05
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    Brezilya basınından Fenerbahçeli yıldız için flaş iddia: Diego Rossi Flamengo'ya...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında ABD'den kiralanarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Diego Rossi, kötü performansının ardından gözden düştü. Son haftalarda takımda kendisine yer bulamayan Uruguaylı ismin Flamengo ile anlaştığı iddia edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçeli yıldız için flaş iddia! Yeni adresi...

    Fenerbahçe'nin ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi, teknik direktör Vitor Pereira'nın gidişiyle gözden düşerken, oyuncunun adı Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anılmaya başladı.



    Uruguaylı futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüpte sezonun ikinci yarısı için adının Konfederasyon Ligi kadrosuna da dahil edilmemesi sonrası ayrılık dedikoduları daha da artarken, Brezilya basını Flamengo'nun Rossi ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

    Brezilya basınından ESPN'de yer alan haberde Flamengo'nun teknik direktörü Paulo Sousa'nın takıma takviyeler istediği ve bu doğrultuda görüşülen Diego Rossi ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtildi.

        Fenerbahçe'nin önümüzüdeki sezon takımda tutmayı düşünmediği Diego Rossi'nin lig bitmeden Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılabileceği belirtiliyor. Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Diego Rossi, 2 gol atıp 5 de asist yaparak 7 gole katkı sağladı.

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