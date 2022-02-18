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    Beşiktaş’ın atom karıncası Josef için ülkesinin takımları sıraya girdi

    Sao Paulo ve Vasco Da Gama, Sambacı yıldız ı transfer etmek için çalışmalara başladı. Ancak Siyah-Beyazlı Yönetimden ‘Veremeyiz’ yanıtını aldı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Josef’i markaja aldılar!

    Beşiktaş'a transfer olduğundan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza'yı ülkesinin takımları markaja aldı... Beşiktaş ile yaptığı anlaşma gereği sözleşmesi 1 sezon daha uzayan Sambacı yıldızı ülkesinin takımlarından Sao Paulo ve Vasco Da Gama transfer etmek istiyor. Siyah- Beyazlı Yönetimin bu isteğe anında red cevabı verdiği öğrenildi. 2020 yılında Beşiktaş'a gelen Josef, bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi ve 3 gole imza attı. Brezilyalı yıldız şu an takımın vazgeçilmezleri arasında...



    313 GÜNLÜK GOL ORUCUNDA!
    Beşiktaş'ın hayal kırıklıklarıyla dolu sezonunda beklentilerin altında kalan isimlerden birisi de Oğuzhan Özyakup oldu... Bu sezon 17 maçta sadece 1 asist üretebilen tecrübeli oyuncu tam 313 gündür gol sevinci yaşayamıyor.



    ÜMRANİYESPOR EVİNDE ADANA'YI YIKTI
    Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, evinde Adanaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Antonio Mrsic ve 33. dakikada Alim öztürk kaydetti. Adanaspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Samuel Tetteh'ten geldi. Ümraniye bu galibiyetle lider A.Gücü ile puanını eşitledi.



        GÖZTEPE GALİBİYET İSTİYOR
        Süper Lig'de pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe son 5 sezonda rakibine karşı 1 maçı kazanabildi. İzmir temsilcisi kötü istatistiğine pazartesi günü son vermek istiyor.



        FIRTINA YENİ BİR REKORA KOŞUYOR
        Trabzonspor'un bu sezon için en önemli ekonomik katkılarından birisi de lisanslı ürün satışlarından geldi. 2019-2020 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken geçen sezon ise koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düşmüştü. Bordo-mavili takımın bu sezon şampiyonluk mücadelesinde yoluna açık ara devam etmesi forma satışlarına da oldukça olumlu yansıdı. Kulüpten alınan bilgilere göre şu ana kadar forma satış sayısının 150 bin adeti aştığı öğrenilirken, taleplere yetişmek için 50 bin adet yeni forma siparişi verildi.200 bin hedefine ulaşılarak rekor kırılması amaçlanıyor.



        TRABZON ALANYA'YA BİLENİYOR
        Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hasta olduğu için antrenmana katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yokluğunda yardımcı antrenör Orhan Ak'ın nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Abdülkadir Ömür, şut çalışması sırasında kaleye geçti. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Abdülkadir Ömür, hücum organizasyonlarındaki başarısını kalede de gösterdi.



            ALANYA-TRABZON MAÇINDA MELER DÜDÜK ÇALACAK
            Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor'un pazar günü Alanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



            O KONUYU AŞMAK ZORUNDAYDIM!
            Marcao ile kavgası hakkında ilk kez konuşan Kerem, "O konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim" dedi. Cimbom'un genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu. Marcao ile kavgası hakkında ilk kez konuşan Kerem, "Gerçekten zor bir andı. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim" dedi. Ligde bulundukları durumla ilgili yorum yapan genç futbolcu, "Şu an bulunduğumuz durum tabi ki çok büyük hüsran hepimiz için. Galatasaray taraftarı, futbolcusu, yöneticiler Galatasaraylı olan herkes şu andaki durumdan şikayetçi. Özellikle biz futbolcular. Elbette bunu değiştirmek için sahaya çıkıyoruz. Taraftar tabi ki üzülüyor, onların üzüntüsüne biz de çok üzülüyoruz ama biz de bu durumdan hiç mutlu değiliz. Çok üzülüyoruz. Ailemizle bile konuşurken mahcup oluyoruz, hissediyoruz çünkü o kadar kötü bir durumdayız ki hem Galatasaray taraftarına mahcubuz hem sevdiklerimize hem de ailemize" ifadesini kullandı.



            VE MUSLERA GERİ DÖNDÜ
            Kritik Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Muslera sevinci yaşanıyor. Malatya'da yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süredir sahalardan uzak olan Uruguaylı kaleci topla çalışmalara başladı. Muslera'nın tam olarak hazır hale gelmesinin ise 2-3 hafta daha alacağı tahmin ediliyor.



                ANADOLU EFES-DARÜŞŞAFAKA F.BAHÇE BEKO-G.SARAY NEF
                Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final bugün start alıyor. Bursa'da düzenlenecek Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final programı şöyle: Bugün: 18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef, 21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka. Finale yükselen takımların belli olacağı maçlar TiviBu'dan yayınlanacak. Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de.



                YUKATEL KAYSERİSPOR'DA SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
                Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane'nin koronavirüs testi negatife döndü. Diğer yandan sakatlığından ötürü takımdan uzak kalan Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo ve Abdulkadir Parmak da dün yapılan son idmanda yer aldılar. Bu futbolcular görev verilmesi durumunda yarınki Giresunspor maçında forma giyebilecekler.



                ÇAPA: HEDEFİMİZİN 2 PUAN GERİSİNDEYİZ
                Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligin ikinci devresinde oynadıkları 5 maçtan 11 puan hedeflediklerini fakat bu maçlardan 9 puan aldıklarını belirterek, "Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz" dedi. Teknik direktör Fuat Çapa, " Şu anda 2 puan fazla alsak ilk 6'da yer alacaktık. Şimdi Denizli'yi yenmeye hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



                    JAİLSON SÜPER LİG'E DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
                    Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski oyuncusu Jailson, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı ön libero ocak ayında Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen menajerine transfer için yetki verdiğini bildirildi. Jailson'un menajerinin önümüzdeki sezon için Avrupa ve Süper Lig takımlarıyla temasa geçtiği ifade ediliyor.

                    KARTAL'DA PJANİC ŞOKU
                    Kartal, Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlı kulüp yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.

                    KONYASPOR'UN KONUĞU KASIMPAŞA
                    Lider Trabzon'un takipçisi Konyaspor bugün evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Aynı saatte Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

                    TRABZON'DA 2 POZİTİF VAKA
                    Trabzonspor, iki futbolcusunun Covid testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu isimlerin tedavileri başladı.

                    GOLF MAD JUNİOR OPEN ANTALYA'DA START ALDI
                    Golf Mad Junior Open 2022 turnuvası Antalya'da başladı. Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvaya 14 ülkeden 3 kategoride 112 golfçü katılıyor. 3 gün sürecek organizasyona Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Ukrayna, Rusya ve Polonya'nın milli takım düzeyinde katılım sağladığı da bildirildi.

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                    Haberler Spor Beşiktaş’ın atom karıncası Josef için ülkesinin takımları sıraya girdi
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