Beşiktaş’ın atom karıncası Josef için ülkesinin takımları sıraya girdi

Beşiktaş'a transfer olduğundan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza'yı ülkesinin takımları markaja aldı... Beşiktaş ile yaptığı anlaşma gereği sözleşmesi 1 sezon daha uzayan Sambacı yıldızı ülkesinin takımlarından Sao Paulo ve Vasco Da Gama transfer etmek istiyor. Siyah- Beyazlı Yönetimin bu isteğe anında red cevabı verdiği öğrenildi. 2020 yılında Beşiktaş'a gelen Josef, bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi ve 3 gole imza attı. Brezilyalı yıldız şu an takımın vazgeçilmezleri arasında...
313 GÜNLÜK GOL ORUCUNDA!
Beşiktaş'ın hayal kırıklıklarıyla dolu sezonunda beklentilerin altında kalan isimlerden birisi de Oğuzhan Özyakup oldu... Bu sezon 17 maçta sadece 1 asist üretebilen tecrübeli oyuncu tam 313 gündür gol sevinci yaşayamıyor.
ÜMRANİYESPOR EVİNDE ADANA'YI YIKTI
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, evinde Adanaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Antonio Mrsic ve 33. dakikada Alim öztürk kaydetti. Adanaspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Samuel Tetteh'ten geldi. Ümraniye bu galibiyetle lider A.Gücü ile puanını eşitledi.