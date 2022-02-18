Beşiktaş’ın atom karıncası Josef için ülkesinin takımları sıraya girdi





O KONUYU AŞMAK ZORUNDAYDIM!

Marcao ile kavgası hakkında ilk kez konuşan Kerem, "O konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim" dedi. Cimbom'un genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu. Marcao ile kavgası hakkında ilk kez konuşan Kerem, "Gerçekten zor bir andı. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim" dedi. Ligde bulundukları durumla ilgili yorum yapan genç futbolcu, "Şu an bulunduğumuz durum tabi ki çok büyük hüsran hepimiz için. Galatasaray taraftarı, futbolcusu, yöneticiler Galatasaraylı olan herkes şu andaki durumdan şikayetçi. Özellikle biz futbolcular. Elbette bunu değiştirmek için sahaya çıkıyoruz. Taraftar tabi ki üzülüyor, onların üzüntüsüne biz de çok üzülüyoruz ama biz de bu durumdan hiç mutlu değiliz. Çok üzülüyoruz. Ailemizle bile konuşurken mahcup oluyoruz, hissediyoruz çünkü o kadar kötü bir durumdayız ki hem Galatasaray taraftarına mahcubuz hem sevdiklerimize hem de ailemize" ifadesini kullandı.