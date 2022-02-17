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    • Spor
    • 17.02.2022 13:59
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    • 17.02.2022 13:59
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    Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında düdük çalacak hakemler.

    AA
    26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

    18 Şubat Cuma:

    20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

    20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

    19 Şubat Cumartesi:

    13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

    16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

    19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

    20 Şubat Pazar:

    13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

    19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

    21 Şubat Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

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