Özel Haber I Tersine rekortmen: Domenec Torrrent! Brezilya'da gündem oldu

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in başarısız performansı Brezilya'da da yankı uyandırdı. Galatasaray öncesi son olarak Flamengo'da çalışan ve aldığı kötü sonuçların ardından kulüpteki görevine son verilen Torrent'in Türkiye macerası da Brezilya'da gündem oldu.