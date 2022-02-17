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    • 17.02.2022 14:19
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    • 17.02.2022 14:33
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    Özel Haber I Tersine rekortmen: Domenec Torrrent! Brezilya'da gündem oldu

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a gelmeden önce son olarak Flamengo'da görev yapan Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takımdaki başarısızlığı ile Brezilya'da da gündem oldu. Brezilya basınında Torrent'in Galatasaray'daki kötü performansı ile tarihe geçtiği duyruldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Tersine rekortmen: Domenec Torrrent!

    Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in başarısız performansı Brezilya'da da yankı uyandırdı. Galatasaray öncesi son olarak Flamengo'da çalışan ve aldığı kötü sonuçların ardından kulüpteki görevine son verilen Torrent'in Türkiye macerası da Brezilya'da gündem oldu.

    Flamengo macerası başarısızlıkla sonuçlanan Torrent ile ilgili ESPN Brezilya'da yer alan haberde İspanyol teknik adamın Sarı-Kırmızılı kulüpte çıktığı 5 maçta da galibiyetle tanışamadığı ve Galatasaray'da 5 maçta galibiyet alamayan tek teknik direktör olarak tarihe geçtiği vurgulandı.

    Torrent'in Galatasaray'da bu alanda tersine bir rekor kırdığı aktarılırken, takımın da lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde kaldığı ve İspanyol çalıştırıcı için Türkiye'de işlerin istediği gibi gitmediği belirtildi.
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