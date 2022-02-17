Özel Haber I Ajax, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na kanca attı!

Ajax'ın gözü Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertli takımın, Slavia Prag ile UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turunda Ülker Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmada Altay Bayındır'ı takip edecek olan Ajax'ın scoutlarının, Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na da kanca attığı öğrenildi.
Altay Bayındır'ı uzun süredir izleyen Ajax'ın scoutlarının, Hollanda doğumlu olan ve 2018'de NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun çıkışını da yakından takip ettiği belirtiliyor.
Ajax scoutlarının bu akşam Altay ile birlikte Ferdi'yi de alıcı gözle izleyeceği ve oyuncularla ilgili bir rapor hazırlanacağı ifade ediliyor.
Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz Sarı-Lacivertli kulübe 'Evet' demeyen Ferdi'nin adı bazı İngiliz kulüpleri ile de anılıyor.
Avrupa kulüplerinin radarına giren 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, eğer Fenerbahçe ile sözleşme uzatmazsa sezon sonu Sarı-Lacivertli kulüpten bedelsiz olarak ayrılmış olacak.