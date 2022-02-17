Özel Haber I Ajax, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na kanca attı!

Ajax scoutlarının bu akşam Altay ile birlikte Ferdi'yi de alıcı gözle izleyeceği ve oyuncularla ilgili bir rapor hazırlanacağı ifade ediliyor.

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz Sarı-Lacivertli kulübe 'Evet' demeyen Ferdi'nin adı bazı İngiliz kulüpleri ile de anılıyor.

Avrupa kulüplerinin radarına giren 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, eğer Fenerbahçe ile sözleşme uzatmazsa sezon sonu Sarı-Lacivertli kulüpten bedelsiz olarak ayrılmış olacak.