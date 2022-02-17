Fenerbahçe'de başkanlık için kazan kaynıyor! Sadettin Saran'dan flaş açıklama: Ben söyleyeceğimi söyledim

Özat, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu tüm isimlerin bir kişinin iki dudağının arasında olduğunu, 10 isim ve 200 kulüp bulunduğunu anlatırken, "Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye'de herkesin 'Bildiği' iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa'da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir istakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90'ı istakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence. Diğer takımlarda oynayan satabileceğiniz çok sayıda isim var. Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'den 2007'de ayrıldım. 1.5 şampiyonluğumuz var. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan, 1 puan alamıyorsan... Şimdi sadece Ali Koç'u eleştiriyoruz ama geçmiş dönemin de hataları var." ifadelerini kullandı.