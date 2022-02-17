Barcelona Napoli maçı için geri sayım sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar salı ve çarşamba günü oynandı. Heyecan şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde başlıyor. Bu kapsamda Barcelona Napoli maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oluyor. Peki, Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Napoli maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...