Barcelona Napoli maçı için geri sayım sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar salı ve çarşamba günü oynandı. Heyecan şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde başlıyor. Bu kapsamda Barcelona Napoli maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oluyor. Peki, Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Napoli maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
BARCELONA NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona Napoli maçı 17 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.
Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)
20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)