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    • Spor
    • 17.02.2022 10:22
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    • 17.02.2022 10:22
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    Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Napoli maçı hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarına çevrildi. Bugün ise İspanyol ekibi Barcelona ile İtalyan ekibi Napoli bir üst tura finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Napoli maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

    Barcelona Napoli maçı için geri sayım sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar salı ve çarşamba günü oynandı. Heyecan şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde başlıyor. Bu kapsamda Barcelona Napoli maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oluyor. Peki, Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Napoli maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    BARCELONA NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Barcelona Napoli maçı 17 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.

    Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

    20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

    20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

        20.45 Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

        23.00 Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        23.00 Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

        23.00 Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

        23.00 Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)
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        Haberler Spor Barcelona Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Napoli maçı hangi kanalda?
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