Salzburg Avrupa'da destan yazıyor! Hem başarı geldi hem de kasayı doldurdu... 3 büyüklere ders olacak hikaye





Salzburg söz konusu süre içinde başta Sadio Mane, Erling Haaland ve Dominik Szoboszlai olmak üzere çok önemli yıldızları dünya futbolunun vitrinine çıkardı. Bu isimler arasında Naby Keita, Patson Daka, Amadou Haidara ve Enock Mwepu gibi yıldızlar da bulunuyor. Üstelik Salzburg kazandığı milyon Euro'ları har vurup harman da savurmadı. Avusturya kulübünün son dönemde yaptığı en pahalı transfer 2019-20 sezonunda Basel'den 11,2 milyon Euro'ya alınan Noah Okafor oldu.