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    • Spor
    • 17.02.2022 12:34
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    • 17.02.2022 12:34
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    Salzburg Avrupa'da destan yazıyor! Hem başarı geldi hem de kasayı doldurdu... 3 büyüklere ders olacak hikaye

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı devam ediyor. Şu ana kadar oynanan maçlarda en dikkat çeken sonucu Bayern Münih'e çok zor anlar yaşatan Salzburg aldı. Son dakikada gol yiyerek sahadan beraberlikle ayrılan Salzburg'un kulüp yönetimi adeta 3 büyüklere ders olacak cinsten... Avusturya ekibi son 8 sezonda transferden 433 milyon euro kazanırken, birçok ismi rekor bedellerle dünya devlerine gönderdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 3 büyüklere ders olacak hikaye! Destan yazıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ederken şu ana kadar en çok dikkat çeken performanslar birisine Red Bull Salzburg imza attı. Avusturya ekibi sahasında Bayern Münih'le son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalırken, Alman devine çok zor anlar yaşattı.



    Sadece 20,9 yaş ortalaması olan kadrosuyla Bayern Münih'e sahayı adeta dar eden Salzburg, yıldızlarla dolu rakibi önünde galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son dönemde Avrupa futbolunda adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olan Salzburg hem sahada hem da kasadaki kazancıyla dikkatleri çekiyor. Salzburg son 8 sezonda yetiştirdiği yıldız isimleri Avrupa'nın 5 büyük ligine pazarladı. Avusturya ekibi bu sayede kasasına tam 433 milyon Euro koydu.



    Salzburg söz konusu süre içinde başta Sadio Mane, Erling Haaland ve Dominik Szoboszlai olmak üzere çok önemli yıldızları dünya futbolunun vitrinine çıkardı. Bu isimler arasında Naby Keita, Patson Daka, Amadou Haidara ve Enock Mwepu gibi yıldızlar da bulunuyor. Üstelik Salzburg kazandığı milyon Euro'ları har vurup harman da savurmadı. Avusturya kulübünün son dönemde yaptığı en pahalı transfer 2019-20 sezonunda Basel'den 11,2 milyon Euro'ya alınan Noah Okafor oldu.



        Salzburg ayrıca gösterdiği performans sonrasında sadece yıldızlarını değil teknik direktörlerini de 5 büyük lige kaptırdı. 2017-2019 arasında takımı çalıştıran Marco Rose, Bundesliga ekibi Mönchengladbach'a gitti. 2019-2021 arasındaki teknik direktör Jesse Marsch da sezon başında 'abi kulüp' Leipzip'in yolunu tuttu.



        Marsch'ın yerine sadece 33 yaşında olan Matthias Jaissle'yi takımın başına getiren Salzburg istikrarlı performansına kaldığı yerden devam etti.
        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Wolfsburg ve Sevilla'nın yer aldığı gruptan çıkarak son 16 turuna kalma başarısını gösteren Salzburg, Avrupa Ligi'nde 2017-18 sezonunda yarı final oynama başarısı gösterdi.



        Salzburg yine Avrupa Ligi'nde 2018-19 sezonunda son 16 turuna, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında ise son 32 turuna kalmayı başardı. Avusturya Ligi'nde son 8 sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyen Salzburg ülke futbolunda tam anlamıyla hegemonya kurmuş durumda. Salzburg'un son dönemde hem saha içindeki performansı hem de kulüp yönetiminindeki başarısı, 3 büyüklere tek kelimeyle ders olacak cinsten. Avusturya ekibi, kaybettiği yıldızlara ve teknik direktörlere rağmen başarının nasıl sürdürülebilir olacağını herkese gösteriyor.

            İşte Salzburg'un son 8 sezondaki transfer gelirleri:
            2014-15 47,3 milyon Euro
            2015-16 8,6 milyon Euro
            2016-17 82 milyon Euro
            2017-18 17 milyon Euro
            2018-19 61,6 milyon Euro
            2019-20 116,7 milyon Euro
            2020-21 33 milyon Euro
            2021-22 66,8 milyon Euro
            TOPLAM 433 MİLYON EURO

            İşte Salzburg'un rekor oyuncu satışları:
            Patson Daka (Leicester) 30 milyon Euro
            Naby Keita (Liverpool) 29,7 milyon Euro
            Enock Mwepu (Brighton) 23 milyon Euro
            Sadio Mane (Southampton) 23 milyon Euro
            Dominik Szoboszlai (Leipzig) 22 milyon Euro
            Erling Haaland (Dortmund) 20 milyon Euro
            Amadou Haidara (Leipzig) 19 milyon Euro

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            Haberler Spor Salzburg Avrupa'da destan yazıyor! Hem başarı geldi hem de kasayı doldurdu... 3 büyüklere ders olacak hikaye
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