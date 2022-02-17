Salzburg Avrupa'da destan yazıyor! Hem başarı geldi hem de kasayı doldurdu... 3 büyüklere ders olacak hikaye

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ederken şu ana kadar en çok dikkat çeken performanslar birisine Red Bull Salzburg imza attı. Avusturya ekibi sahasında Bayern Münih'le son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalırken, Alman devine çok zor anlar yaşattı.
Sadece 20,9 yaş ortalaması olan kadrosuyla Bayern Münih'e sahayı adeta dar eden Salzburg, yıldızlarla dolu rakibi önünde galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son dönemde Avrupa futbolunda adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olan Salzburg hem sahada hem da kasadaki kazancıyla dikkatleri çekiyor. Salzburg son 8 sezonda yetiştirdiği yıldız isimleri Avrupa'nın 5 büyük ligine pazarladı. Avusturya ekibi bu sayede kasasına tam 433 milyon Euro koydu.
Salzburg söz konusu süre içinde başta Sadio Mane, Erling Haaland ve Dominik Szoboszlai olmak üzere çok önemli yıldızları dünya futbolunun vitrinine çıkardı. Bu isimler arasında Naby Keita, Patson Daka, Amadou Haidara ve Enock Mwepu gibi yıldızlar da bulunuyor. Üstelik Salzburg kazandığı milyon Euro'ları har vurup harman da savurmadı. Avusturya kulübünün son dönemde yaptığı en pahalı transfer 2019-20 sezonunda Basel'den 11,2 milyon Euro'ya alınan Noah Okafor oldu.