UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarına çevrildi. Bugün ise Alman ekibi Borussia ile İskoç ekibi Rangers bir üst tura finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Borussia Dortmund Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Rangers maçı hangi kanalda? İşte detaylar