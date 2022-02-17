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    • Spor
    • 17.02.2022 12:35
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    • 17.02.2022 12:35
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    Borussia Dortmund Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Rangers maçı hangi kanalda?

    Borussia Dortmund Rangers maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ilk maçlar salı ve çarşamba günü oynandı. Heyecan şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde başlıyor. Bu kapsamda Barcelona Napoli maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oldu. Peki, Borussia Dortmund Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Rangers maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Borussia Dortmund Rangers maçı ne zaman, saat kaçta?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarına çevrildi. Bugün ise Alman ekibi Borussia ile İskoç ekibi Rangers bir üst tura finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Borussia Dortmund Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Rangers maçı hangi kanalda? İşte detaylar

    BORUSSİA DORTMUND RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Borussia Dortmund Rangers maçı 17 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.

    Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

    20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

    20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

        20.45 Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

        23.00 Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        23.00 Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

        23.00 Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

        23.00 Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)
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        Haberler Spor Borussia Dortmund Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund Rangers maçı hangi kanalda?
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