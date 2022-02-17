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    • Spor
    • 17.02.2022 12:11
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    • 17.02.2022 12:11
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    Özel Haber I Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup büyük hüsran oldu! 17 maç sıfır gol

    Son dakika Beşiktaş habeleri... Beşiktaş’ın hayal kırıklıklarıyla dolu sezonunda beklentilerin altında kalan isimlerden birisi de Oğuzhan Özyakup oldu. Uzun süredir performansıyla kimseyi tatmin edemeyen tecrübeli yıldız bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken hiç gol atamadı. Oğuzhan takımına sadece 1 asistlik katkı yapabildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I 17 maç sıfır gol!

    29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş forması altında gol hasreti 10 ayı geçmiş durumda… Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor deplasmanında ağları sarsan Oğuzhan Özyakup tam 313 gündür gol sevinci yaşayamıyor.



    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızın bu performansının Beşiktaş yönetiminin kararını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.
    2016-2017 sezonunda Süper Lig'de 5 gol ve 8 asistlik performansıyla Siyah-Beyazlı takımın şampiyonluğunda çok büyük rol oynayan Oğuzhan ardından sürekli düşen bir grafik sergiledi.



    2017-18 sezonunda ligde gol atamayan ve sadece 2 asist yapan milli futbolcu, 2018-19 sezonunda 1 gol, 3 asist, 2019-20 sezonunda 1 gol, 1 asistle oynayabildi. Bu sezonun devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup geçen sezon ise 3 gol ve 2 asistlik performansıyla "Eski günlere geri mi dönüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

    Ancak yıldız futbolcu bu sezon oynadığı futbolla yeniden herkesi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
    Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 17 maçta 819 dakika sahada kalabilen Oğuzhan hiç gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.
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    Haberler Spor Özel Haber I Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup büyük hüsran oldu! 17 maç sıfır gol
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