Kim Min Jae'ye Premier Lig'den dev talip! Fenerbahçe'nin yıldızı elden kaçıyor

Fenerbahçe'de Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min Jae'nin gösterdiği başarılı performans sonrası talipleri artıyor.
İtalya ve İngiltere'den pek çok takımın transfer portföyünde bulunan Kim Min Jae'yi en çok isteyen kulüplerden biri de İngiliz ekibi Tottenham.
Kore basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, temmuz ayında Güney Kore'de yapmayı planladığı kampa, 2 Koreli oyuncuyla gidecek. Kadrosunda Koreli Heung-Min Son'u bulunduran Tottenham, savunmasını da Fenerbahçeli Kim Min Jae ile takviye etmeyi planlıyor.