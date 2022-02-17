Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.02.2022 15:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 15:01
    ABONE OL

    Kim Min Jae'ye Premier Lig'den dev talip! Fenerbahçe'nin yıldızı elden kaçıyor

    Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Güney Koreli Kim Min Jae, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Başarılı defans oyuncusunun talipleri artarken, Tottenham'ın da yıldız isme ilgisi olduğu iddia edildi.

    Kim Min Jae’ye Premier Lig’den dev talip

    Fenerbahçe'de Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min Jae'nin gösterdiği başarılı performans sonrası talipleri artıyor.

    İtalya ve İngiltere'den pek çok takımın transfer portföyünde bulunan Kim Min Jae'yi en çok isteyen kulüplerden biri de İngiliz ekibi Tottenham.

    Kore basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, temmuz ayında Güney Kore'de yapmayı planladığı kampa, 2 Koreli oyuncuyla gidecek. Kadrosunda Koreli Heung-Min Son'u bulunduran Tottenham, savunmasını da Fenerbahçeli Kim Min Jae ile takviye etmeyi planlıyor.

        SEMPATİ!
        Böylece iki Güney Koreli milli oyuncuyla gerçekleşecek ziyarette İngiliz ekibinin bu ülkede daha önemli bir maddi kaynak ve sempati toplaması bekleniyor. Kore basını, Fenerbahçe'nin Kim Min Jae için aldığı fi yatın en az 4 katını istediğini de öne sürdü.

        İSTİKRAR ABİDESİ
        Sezon başında transfer edilen Kim Min Jae, pek çok stoperin değiştiği Fenerbahçe savunmasının adeta demirbaşı oldu. Kim 23 lig, 6 Avrupa Ligi ve 1 de Türkiye Kupası'nda forma giydi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indireceğiz
        Haberler Spor Kim Min Jae'ye Premier Lig'den dev talip! Fenerbahçe'nin yıldızı elden kaçıyor
            SON DAKİKA