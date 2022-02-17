Kim Min Jae'ye Premier Lig'den dev talip! Fenerbahçe'nin yıldızı elden kaçıyor

SEMPATİ!

Böylece iki Güney Koreli milli oyuncuyla gerçekleşecek ziyarette İngiliz ekibinin bu ülkede daha önemli bir maddi kaynak ve sempati toplaması bekleniyor. Kore basını, Fenerbahçe'nin Kim Min Jae için aldığı fi yatın en az 4 katını istediğini de öne sürdü.