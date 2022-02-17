Gana Parlamentosu'ndan Afrika Uluslar Kupası’nda kötü performans sergileyen milli takıma soruşturma

Önemli yıldızları olmasına rağmen Afrika Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan Gana Milli Takımı ülkeyi karıştırdı.

Gana Parlamentosu, Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performans sonrası milli takım ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.

OYUNCULAR İFADE VERECEK

Meclisin Şubat ayı boyunca kaptan Andre Ayew de dahil olmak üzere önemli oyuncuları ifadeye çağıracağı öğrenildi. Gana Milli Takımı, Kamerun'da düzenlenen turnuvada grubunu 1 puanla tamamlayarak son sırada kalmış ve elenmişti. Gana grubunda Gabon ile berabere kalırken Komorlar'a 3-2, Fas'a da 1-0'lık skorla kaybetmişti.

Afrika Kupası C Grubu'ndan Komorlar 3. olarak son 16 turuna kalmış ve büyük bir sürprize imza atmıştı.

Gana Milli Takımı'nda Rahman Baba, Daniel Amartey, Joseph Paintsil gibi yıldızlar bulunuyor.

Tarihinde 4 kere Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gana, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final oynayan 3. Afrika takımı.