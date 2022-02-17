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    • Spor
    • 17.02.2022 12:10
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    • 17.02.2022 12:10
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    Gana Parlamentosu'ndan Afrika Uluslar Kupası’nda kötü performans sergileyen milli takıma soruşturma

    Gana Parlamentosu, Afrika Uluslar Kupası’ndaki kötü performans sonrası milli takım ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Meclisin Şubat ayı boyunca kaptan Andre Ayew de dahil olmak üzere önemli oyuncuları ifadeye çağıracağı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Milli takıma soruşturma! Oyuncular ifadeye çağrılacak

    Önemli yıldızları olmasına rağmen Afrika Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan Gana Milli Takımı ülkeyi karıştırdı.

    Gana Parlamentosu, Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performans sonrası milli takım ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.

    OYUNCULAR İFADE VERECEK
    Meclisin Şubat ayı boyunca kaptan Andre Ayew de dahil olmak üzere önemli oyuncuları ifadeye çağıracağı öğrenildi. Gana Milli Takımı, Kamerun'da düzenlenen turnuvada grubunu 1 puanla tamamlayarak son sırada kalmış ve elenmişti. Gana grubunda Gabon ile berabere kalırken Komorlar'a 3-2, Fas'a da 1-0'lık skorla kaybetmişti.

    Afrika Kupası C Grubu'ndan Komorlar 3. olarak son 16 turuna kalmış ve büyük bir sürprize imza atmıştı.

    Gana Milli Takımı'nda Rahman Baba, Daniel Amartey, Joseph Paintsil gibi yıldızlar bulunuyor.

    Tarihinde 4 kere Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gana, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final oynayan 3. Afrika takımı.

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    Haberler Spor Gana Parlamentosu'ndan Afrika Uluslar Kupası’nda kötü performans sergileyen milli takıma soruşturma
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