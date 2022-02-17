2022 UEFA Porto Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?

Porto Lazio maçı için heyecan dorukta. Bilindği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarına çevrildi. Bugün ise Portekiz ekibi Porto ile İtalyan ekibi Lazio bir üst tura finale çıkmak için sahada olacak. Peki, Porto Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Porto Lazio maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...