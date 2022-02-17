2022 UEFA Porto Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?

Porto Lazio maçı için heyecan dorukta. Bilindği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Şampiyonlar Ligi maçlarının hemen ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarına çevrildi. Bugün ise Portekiz ekibi Porto ile İtalyan ekibi Lazio bir üst tura finale çıkmak için sahada olacak. Peki, Porto Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Porto Lazio maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
PORTO LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto Lazio maçı 17 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.
Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)
20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)