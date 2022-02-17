Galatasaray'ın yıldızı Halil Dervişoğlu'na sürpriz talip! Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimine bildirdi

Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri... Bordo-Mavili kulüp Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brendford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
BRENDFORD VERMEDİ!
Bu sezon Galatasaray performansı tartışılan ve 24 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu Milli Takım'da ise 5 maçta 3 golle yıldızlaşmıştı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon ise yarım sezon kiralık geldiği Galatasaray'da 12 maçta 3 gol atarak A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
Devre arasında Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istedi ancak İngliiz kulübe sezon sonu görüşelim dönüşü yaptı.