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    • Spor
    • 17.02.2022 10:05
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    • 17.02.2022 10:13
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    Galatasaray'ın yıldızı Halil Dervişoğlu'na sürpriz talip! Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimine bildirdi

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, genç ismi kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

    Galatasaray’ın yıldızı Halil Dervişoğlu’na sürpriz talip

    Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu sesleri... Bordo-Mavili kulüp Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brendford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

    BRENDFORD VERMEDİ!
    Bu sezon Galatasaray performansı tartışılan ve 24 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu Milli Takım'da ise 5 maçta 3 golle yıldızlaşmıştı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon ise yarım sezon kiralık geldiği Galatasaray'da 12 maçta 3 gol atarak A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

    Devre arasında Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istedi ancak İngliiz kulübe sezon sonu görüşelim dönüşü yaptı.

        FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA İSTİYOR
        Halil Dervişoğlu'nu sezon başında Fenerbahçe'de istemiş ancak genç forvet tercihini Fatih Terim'li Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Halil'le Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında...

        Fanatik'in haberine göre Halil Dervişoğlu'nun Brendford transferi öncesinde de ismi Trabzonspor'la anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Halil'in sezon sonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

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