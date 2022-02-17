Galatasaray'ın yıldızı Halil Dervişoğlu'na sürpriz talip! Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimine bildirdi

Fanatik'in haberine göre Halil Dervişoğlu'nun Brendford transferi öncesinde de ismi Trabzonspor'la anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Halil'in sezon sonunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

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