Şampiyonlar Ligi maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Sıra UEFA Konferans Ligi maçlarına geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ve Slavia Prag 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayını Exxen'de olacak.
SLAVİA PRAG, FENERBAHÇE MAÇINA HAZIR
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Çekya ekibi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.
Ülker Stadı'nda yardımcı antrenör Jaroslav Köstl yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.