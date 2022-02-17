Şampiyonlar Ligi maçları salı ve çarşamba günleri oynandı. Sıra UEFA Konferans Ligi maçlarına geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FB Slavia Prag maçı hangi kanalda? İşte detaylar...