TBF'nin verdiği primi Turgay Demirel ve eski Genel Sekreter Ali Özsoy geri ödeyecek!



'ZARARA UĞRATTILAR'

Dava dilekçesinde, hatalı ve haksız kazanç sağlayan bu ödeme nedeniyle federasyonun zarara uğratıldığı belirtildi. Mahkemenin yaptırdığı bilirkişi incelemesinde de TBF'nin zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul İş Mahkemesi, 193 bin liranın yasal faizi ile birlikte Ali Özsoy ve Turgay Demirel'den alınarak, Türkiye Basketbol Federasyonu'na geri ödenmesine karar verdi.



Dava konusu olan primin, 12 Dev Adam'ın finalde ABD ile karşılaştığı ve dünya ikincisi olduğu 2010'da verildiği belirlendi.