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    • Spor
    • 17.02.2022 19:21
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    • 17.02.2022 19:34
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    Fenerbahçe - Slavia Prag CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı takip

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Hakem Maurizio Mariani yönetimindeki müsabakada iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe - Slavia Prag maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Slavia Prag | CANLI

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ediyor.



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    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia.

    Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.


    ÇEKYA EKİPLERİYLE 11. MÜSABAKA
    Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek.

    Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

    TRPISKOVSKY İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ
    Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak. Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak. Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.
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    Fenerbahçe - Slavia Prag | CANLI
    Haberler Spor Fenerbahçe - Slavia Prag CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı takip
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