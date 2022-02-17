Galatasaray resmen duyurdu! İşte yeni sportif direktörün adı...

Galatasaray'da yeni sportif direktör belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpte başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu tarafından yapılan açıklamada, bu görev için Pasquale Sensibile'ın getirildiği duyuruldu.

17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız.

Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin, Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz.

Teknik direktörümüz Domenec Torrent'in göreve başlamasının ardından,

Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir.

Milyonlarca Galatasaray taraftarının çok iyi bildiği üzere;

Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarından bizlere miras kalan vizyon, Galatasaray'ın, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmesi; koşullar ne olursa olsun dünya takımlarıyla rekabet edebilecek bir yapıya ve organizasyona sahip olmasıdır.

Günümüzün ekonomik koşulları ve rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğunda, bu mirasa sahip çıkmanın; her zaman ait olduğumuz yer olan Avrupa'da başarıya ulaşmanın yolu finansal sürdürülebilirliği odağına alan yeni bir yaklaşım, yeni bir yol haritasıdır.

Son 20 yıllık dönemde Galatasaray ve Türk futbolunun karşı karşıya kaldığı sorunlar, yurt dışındaki başarısızlıklar, finansal sıkıntılar, bu yeni yaklaşımın temelini oluşturmaktadır.