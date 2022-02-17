Fenerbahçe Prag canlı maç anlatım! Fenerbahçe Slavia Prag kesintisiz CANLI yayın izleyebilirsiniz! Maçın 11'leri...

İSMAİL KARTAL: SERT VE KOŞABİLEN BİR RAKİBİMİZ VAR

İsmail Kartal, sözlerine 3-4 günde bir maç oynadıklarını söyleyerek başladı. Tecrübeli hoca, "Hasta ve sakat oyuncularımız var. Ancak ben hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Bütün maçlarını izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörleri var. Yüzde 61 topla oynuyorlar, ligde lider durumdalar. Sert ve koşabilen bir rakibimiz var" ifadelerini kullandı.

En iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizen İsmail Kartal, "Evimizde galip gelerek oraya avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maç için özel bir planımız var. 3'lü savunma olabilir mi bu konuyu çok düşündük. Hâlâ da düşünüyoruz. Bu maçta oyunun gidişatına göre bir taktik yapabiliriz, sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.