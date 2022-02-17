Fenerbahçe’den taraftarı çıldırtan futbol! İlk 45’te ‘0’ çektiler...

Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda eden Sarı-Lacivertliler'in Konfederasyon Ligi son 32 turunda Slavia Prag karşısında oynadığı futbolla saç baş yoldurttu.