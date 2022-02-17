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    • 17.02.2022 22:06
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    • 17.02.2022 22:11
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    Fenerbahçe’den taraftarı çıldırtan futbol! İlk 45’te ‘0’ çektiler...

    Süper Lig’de zirve yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Fenerbahçe, UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turu ilk maçında Slavia Prag karşısında ilk 45 dakikada oynadığı futbolla taraftarı çıldırttı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL HABER- Fener’den taraftarı çıldırtan futbol

    Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda eden Sarı-Lacivertliler'in Konfederasyon Ligi son 32 turunda Slavia Prag karşısında oynadığı futbolla saç baş yoldurttu.

    Taraftarının önünde Slavia Prag karşısında oynadığı ilk 45 dakikada sahada hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe, ilk yarı boyunca rakip kaleye hiç şut atamadı.



    Sarı-Lacivertliler, 1-0 geride kapattığı ilk yarıda 0.1 gol beklentisi yakalayarak sınıfta kaldı.



        Slavia Prag karşısında ilk yarıda korner dahi kullanamayan Fenerbahçe'de oynanan futbol büyük tepki topladı.



        TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: ALİ KOÇ ALEYHİNDE TEZAHÜRATLAR
        Fenerbahçe'nin kötü futbolu üzerine taraftarlar da isyan bayrağını açtı.



        Taraftarlar yenilen golün ardından futbolcuları ıslıkladı ve başkan Ali Koç aleyhinde tezahürat yaptı.
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        Fenerbahçe - Slavia Prag | CANLI
        Haberler Spor Fenerbahçe’den taraftarı çıldırtan futbol! İlk 45’te ‘0’ çektiler...
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