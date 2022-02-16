UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları kapsamında dün Paris Saint Germain-Real Madrid ile Sporting Lizbon-Manchester City karşılaşmaları oynandı. Bugün ise Alman ekibi Bayern Münih ile Avusturya ekibi Salzburg çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Salzburg Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Salzburg Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında bilgiler...
SALZBURG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Salzburg Bayern Münih maçı 16 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TUR HEYECANI
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'nda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Aynı turun diğer maçları ise 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak. 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid'i ilk maçta sahasında ağırlayacak. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.