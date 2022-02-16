Özel Haber I Fenerbahçe'de panik! Arda Güler Avrupa yolunu tutacak mı?





Henüz 16 yaşında olmasına rağmen bu sezon başında Vitor Pereira tarafından A takıma alınan Arda Güler yetenekleriyle herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. Süper Lig'de 3 kez forma giyen ve Fenerbahçe'nin gelecek 15 yılına damga vurması beklenen genç yıldız konusunda şu sıralar büyük bir endişe yaşanıyor. Çünkü Arda'nın sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek. Eğer yeni bir sözleşme yapılamazsa, Arda da çok büyük ihtimalle Ömer Faruk gibi bedelsiz olarak Avrupa'nın yolunu tutacak.



Şu anda birçok Avrupa kulübünün genç yıldızı 2023 yılında kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin de Arda Güler'le yeni sözleşme imzalamak için büyük bir çaba harcadığı gelen bilgiler arasında. Ömer Faruk Beyaz konusundaki hüsranı bir daha yaşamak istemeyen Sarı-Lacivertliler, sözleşme bitimine yaklaşık 16 ay olmasına rağmen Arda Güler'e imza attırmak için uğraş veriyor.