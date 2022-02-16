Galatasaray her alanda kaybediyor! Lig'de yabancılardan en az gol katkısı alan takım oldu

Çok büyük bir kaos ortamının içindeki Galatasaray ciddi anlamda düşme korkusunu yakından yaşıyor. Sarı- Kırmızılılar'da birçok futbolcu hedef tahtasına oturtulurken, özellikle yabancıların skor katkısı vermekte çok zorlanması dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Muslera ve Pena dışında kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcusunun bu sezon Süper Lig'deki performansı sadece 18 gol oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Mostafa Mohamed 6, Cicaldau 4, Morutan 3, Feghouli 2, Mbaye Diagne 2 ve Christian Luyindama ise 1 gol kaydetti. Galatasaray ligde yabancı futbolcuların gol sayısına bakıldığında en kötü 4. takım durumunda. Sarı-Kırmızılılar bu alanda sadece Kasımpaşa, Çaykur Rize ve Yeni Malatya'yı geçebildi.Geçen sezona bakıldığında Galatasaray'ın bu alanda yaşadığı büyük sıkıntı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Cimbom geçen sezon yabancı futbolcularından 50 gollük katkı almıştı. Ligde bu sezon yabancılarından en çok gol katkısı alan takım ise lider Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer'de yabancılar tam 38 gole imza attı. Beşiktaş'ın yabancıları 29, Fenerbahçe'nin yabancıları ise 27 gol kaydetti.

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