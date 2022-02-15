Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.02.2022 23:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2022 23:36
    ABONE OL

    PSG Real Madrid canlı maç izle! PSG Real Madrid şifresiz, bedava canlı izle! Maçın 11'leri...

    Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk mücadeleleri arasında PSG Real Madrid yer alıyor. Bu akşam oynanan PSG Real Madrid maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Futbolseverler maçı canlı izleme yollarını arıyor. Büyük mücadele Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. İşte PSG Real Madrid canlı maç izleme yolları! PSG Real Madrid şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir?

    PSG Real Madrid canlı maç izle!

    Paris Saint-Germain ile Real Madrid 15 Şubat 2022 Salı günü saat 23:00'da başladı. PSG'nin sahasında oynanan maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Exxen platformundan naklen yayınlanan maç hakkında bir çok soru gündemde. Taraftarlar maçı canlı izleyebilecekleri yolları arıyor. Peki PSG Real Madrid canlı maç nasıl izlenir? PSG Real Madrid şifresiz, bedava canlı izleme yolları var mı? Yanıtları haberimizde...

    PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

    PSG - Real Madrid maçı bu akşam Parc des Princes'te oynanıyor. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayan mücadeleyi Exxen platformundan naklen, canlı olarak izleyebilirsiniz.

    PSG - REAL MADRİD İLK 11'LER:

    PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Danilo, Verratti, Paredes, Di Maria, Mbappe, Messi

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Mendy, Alaba, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius Jr, Benzema

    Gecenin diğer mücadelesinde yine aynı saatte ise Beşiktaş 'ın grubundan çıkan Sporting Lizbon, sahasında Manchester City'yi ağırlıyor. Bu karşılaşma da Exxen'de. Yarın da İnter-Liverpool ve Salzburg-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan açıkladı: Memnuniyet duyuyoruz
    Haberler Spor PSG Real Madrid canlı maç izle! PSG Real Madrid şifresiz, bedava canlı izle! Maçın 11'leri...
        SON DAKİKA