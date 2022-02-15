PSG Real Madrid canlı maç izle! PSG Real Madrid şifresiz, bedava canlı izle! Maçın 11'leri...

Paris Saint-Germain ile Real Madrid 15 Şubat 2022 Salı günü saat 23:00'da başladı. PSG'nin sahasında oynanan maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Exxen platformundan naklen yayınlanan maç hakkında bir çok soru gündemde. Taraftarlar maçı canlı izleyebilecekleri yolları arıyor. Peki PSG Real Madrid canlı maç nasıl izlenir? PSG Real Madrid şifresiz, bedava canlı izleme yolları var mı? Yanıtları haberimizde...

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Real Madrid maçı bu akşam Parc des Princes'te oynanıyor. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayan mücadeleyi Exxen platformundan naklen, canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - REAL MADRİD İLK 11'LER:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Danilo, Verratti, Paredes, Di Maria, Mbappe, Messi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Mendy, Alaba, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius Jr, Benzema

Gecenin diğer mücadelesinde yine aynı saatte ise Beşiktaş 'ın grubundan çıkan Sporting Lizbon, sahasında Manchester City'yi ağırlıyor. Bu karşılaşma da Exxen'de. Yarın da İnter-Liverpool ve Salzburg-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.