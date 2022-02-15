Galatasaray'da yabancılar gol üretemiyor! Rakamlar berbat...

Çok büyük bir kaos ortamının içindeki Galatasaray ciddi anlamda düşme korkusunu yakından yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'da birçok futbolcu hedef tahtasına oturtulurken, özellikle yabancıların skor katkısı vermekte çok zorlanması dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın Fernando Muslera ve Inaki Pena dışında kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcusunun bu sezon Süper Lig'deki performansı sadece 18 gol oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Mostafa Mohamed 6, Alexandru Cicaldau 4, Olimpiu Morutan 3, Sofiane Feghouli 2, Mbaye Diagne 2 ve Christian Luyindama ise 1 gol kaydetti.
Galatasaray ligde yabancı futbolcuların gol sayısına bakıldığında en kötü 4. takım durumunda. Sarı-Kırmızılılar bu alanda sadece Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u geçebildi.