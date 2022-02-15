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    • Spor
    • 15.02.2022 12:35
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    • 15.02.2022 12:42
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    Galatasaray'da yabancılar gol üretemiyor! Rakamlar berbat...

    Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda adeta felaketi yaşıyor. Yabancı futbolcuların gol yetersizliği Aslan'ı düşme potasına iten başlıca nedenler arasında...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Aslan’da şok edecek rakamlar

    Çok büyük bir kaos ortamının içindeki Galatasaray ciddi anlamda düşme korkusunu yakından yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'da birçok futbolcu hedef tahtasına oturtulurken, özellikle yabancıların skor katkısı vermekte çok zorlanması dikkat çekiyor.

    Galatasaray'ın Fernando Muslera ve Inaki Pena dışında kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcusunun bu sezon Süper Lig'deki performansı sadece 18 gol oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Mostafa Mohamed 6, Alexandru Cicaldau 4, Olimpiu Morutan 3, Sofiane Feghouli 2, Mbaye Diagne 2 ve Christian Luyindama ise 1 gol kaydetti.

    Galatasaray ligde yabancı futbolcuların gol sayısına bakıldığında en kötü 4. takım durumunda. Sarı-Kırmızılılar bu alanda sadece Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u geçebildi.

        Geçen sezona bakıldığında Galatasaray'ın bu alanda yaşadığı büyük sıkıntı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Cimbon geçen sezon yabancı futbolcularından 50 gollük katkı almıştı.

        Süper Lig'de bu sezon yabancılarından en çok gol katkısı alan takım ise lider Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer'de yabancılar tam 38 gole imza attı.
        Beşiktaş'ın yabancıları 29, Fenerbahçe'nin yabancıları ise 27 gol kaydetti.
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