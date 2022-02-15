Galatasaray'da yabancılar gol üretemiyor! Rakamlar berbat...

Süper Lig'de bu sezon yabancılarından en çok gol katkısı alan takım ise lider Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer'de yabancılar tam 38 gole imza attı.

Beşiktaş'ın yabancıları 29, Fenerbahçe'nin yabancıları ise 27 gol kaydetti.