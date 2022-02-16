Asistlerin efendisi Rachid Ghezzal geçen sezonu mumla arıyor

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği başarılı performans sonrası yaz transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında Leicester City'den bonservisi alınan Rachid Ghezzal, bu sezon bir türlü beklenen performansı ortaya koyamadı.
SADECE 1 ASİST YAPTI
Geçen sezon ligde verdiği 17 gol pası ile asist kralı olan Ghezzal, bu sezon ise gol yollarında aynı etkiyi yaratamadı. 2020-2021 sezonunu ilk 25 haftasında Süper Lig'de 10 asist yapma başarısı gösteren Cezayirli sol kanat oyuncusu, bu sezon ise aynı periyotta sadece 1 asist yapabildi.
"BONSERVİSİ ALINDIKTAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ"
Asist sayısında geçen sezonun bir hayli altında kalan Ghezzal, bu sezon 25 haftalık süreçte 1 asistin yanı sıra 3 kez ağları sarstı. 29 yaşındaki oyuncunun geçen sezona göre daha az gol katkısı vermesi ile ilgili taraftarlar arasında "Bonservisi alındıktan sonra düşüşe geçti" yorumları yapılmaya başlandı.