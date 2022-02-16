Asistlerin efendisi Rachid Ghezzal geçen sezonu mumla arıyor



SADECE 1 ASİST YAPTI

Geçen sezon ligde verdiği 17 gol pası ile asist kralı olan Ghezzal, bu sezon ise gol yollarında aynı etkiyi yaratamadı. 2020-2021 sezonunu ilk 25 haftasında Süper Lig'de 10 asist yapma başarısı gösteren Cezayirli sol kanat oyuncusu, bu sezon ise aynı periyotta sadece 1 asist yapabildi.